Şehit Yılmaz'ın paylaşımları yürekleri dağladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit Yılmaz'ın paylaşımları yürekleri dağladı - Son Dakika

Şehit Yılmaz'ın paylaşımları yürekleri dağladı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Tolga Can Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaşımları yürekleri dağladı.

Şehit Yılmaz'ın paylaşımları yürekleri dağladı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Tolga Can Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaşımları yürekleri dağladı.


Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Tolga Can Yılmaz'ın (25) şehadet haberi önce Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden anne Tülay Yılmaz'a, ardından Çaycuma'daki bahçesine giden baba Tacettin Yılmaz'a yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.


Kahraman şehidin sosyal medya hesabından paylaştığı, "Ne zaman öleceğimiz önemli değildir. Asıl önemli olan ne zaman öleceğimizdir. Bize düşen şerefimizle ölmektir" paylaşımı ise yürekleri dağladı. - BURSA

Can Yılmaz, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:17 Kaynak: İHA
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