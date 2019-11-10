Son Dakika Haberleri: Şehit Yılmaz Özgüner'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit Yılmaz Özgüner'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yılmaz Özgüner'in babası son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Tunceli'de 1998 yılında şehit düşen polis memuru Yılmaz Özgüner'in babası Ömer İlyas Özgüner, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yılmaz Özgüner'in babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tunceli'de 1998 yılında şehit düşen polis memuru Yılmaz Özgüner'in babası Ömer İlyas Özgüner, son yolculuğuna uğurlandı.


Ahi Evran Külliyesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Emniyet Müdürü Murat Türesin, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, kamu kurumları amirleri ve Özgüner ailesi katıldı.


Ankara'da geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görmekte iken hayatını kaybeden Ömer İlyas Özgüner'den helallik istenmesi sonrası merhumun cenazesi Bağbaşı Mezarlığına defnedildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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