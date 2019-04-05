Şehit Yılmaz Uygun İçin Mevlit Okutuldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.



Turhal Belediyesince cuma namazının ardından şehidin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki baba evinin önünde mevlit programı düzenlendi.



Mevlitte şehit Uygun ve tüm şehitler için dua edildi, katılımcılara yemek ikram edildi.



Mevlite Uygun'un yakınları ile Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin ve ilçe sakinleri katıldı.

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