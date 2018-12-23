Şehit Yorulmaz İçin Yemek Programı Düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz için yemek programı düzenlendi.
FETÖ'nün hin darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz, polisevinde düzenlenen hayır yemeğiyle anıldı. Kırıkkale
Valisi Yunus Sezer
, hain kalkışmanın ardından şehit düşen vatandaşlara Allah'tan rahmet gazilere de acil şifalar diledi.
Hain ve alçak kalkışmanın ardından 2 yıl geçtiğini hatırlatan Sezer, şöyle konuştu:
"Hainler o geceki kalkışmanın ardından günlerini gördü. Tüm yurttaşlarımızla birlikte çok güzel bir cevap verdik. Bu millet kendisine hizmet edeni unutmadı, unutmaz. Hele de vatanı için kendisini feda edenleri ve hayatını feda etmeyi göze alan gazileri hiç unutmaz. Çanakkale
Savaşı'nda, Sarıkamış
'ta, Yemen
'de şehit ve gazi olanları unutmadığı gibi 15 Temmuz gecesinde olanları da unutmaz. Kahramanlıkların, cesaretin doruğa çıktığı günlerden, gecelerden bir gündü. O gece sadece vatan, millet ve bayrak sevgisinden başka bir şey düşünmeden hiçbir çıkar gözetmeden Türkiye
'nin dört bir yanında bütün milletin evlatları abdestini alarak sokağa çıktı. Şehidimizi Siirt
'te görev yaparken tanımıştım. Çok cesaretli birisiydi. Allah tüm şehirlerimizin mekanını cennet etsin. Geride kalanlarına sabırlar ihsan eylesin."
Şehit babası Yorulmaz ise evladının şehit olmasının üzerinden iki yıl geçtiğini ancak acısının hala taze olduğunu kaydetti.
Programda yemek ikramının ardından Kur'an okundu ve şehitler için dua edildi.