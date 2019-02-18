Şehit Yüksel Alçın'ın İsmini Taşıyan Köprü Açıldı
39 dakika önce
Mersin'in Anamur ilçesinde belediye tarafından eski ahşap köprünün yanına inşa edilen Şehit Yüksel Alçın Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Mersin
'in Anamur
ilçesinde belediye tarafından eski ahşap köprünün yanına inşa edilen Şehit Yüksel Alçın Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Törene Belediye Başkanı Mehmet Türe
, CHP
'nin Belediye Başkan Adayı Durmuş Deniz
ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Başkan Türe, köprünün Anamur ve Gazipaşa
'nın yüksek rakımlı mahallelerini birbirine bağladığını ve devam eden yolun Konya
'nın Ermenek
ilçesine kadar uzadığını söyledi. Türe, 15 köyün Anamur ilçe merkezine bu köprü sayesinde bağlandığını kaydetti. Konuşmasının ardından köprünün açılışı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:47 Kaynak: DHA
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