Şehit yürüyüşüne katılan kadının söyledikleri sosyal medyada yankı buldu - Son Dakika
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Şehit yürüyüşüne katılan kadının söyledikleri sosyal medyada yankı buldu

19 dakika önce

Bayburt'ta İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi.

Şehit yürüyüşüne katılan kadının söyledikleri sosyal medyada yankı buldu, System.String[]

Bayburt'ta İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan Hülya isimli kadının söyledikleri sosyal medyada onlarca kişi tarafından izlenip paylaşıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrasında şehit düşen Mehmetçikler için tüm Türkiye kenetlendi. Bayburt'ta da dün öğlen saatlerinde şehitler için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişinin arasında olan Hülya isimli kadının söyledikleri ise sosyal medyada onlarca kişi tarafından paylaşıldı. Anadolu'da Nene Hatunların, Kara Fatmaların bitmeyeceğini Hülya hanım bir kez daha gösterdi. Düşmana korku salan konuşmasında Bayburtlu Hülya, "Bir şeyden korkmuyorum. Silah altında durulur mu? Ben Müslümanım yavrum, ben hazırım dinime imanıma o imansızları vurmaya. Oğullarım da hazır Allah'ın izniyle" dedi. Hülya isimli kadının sözleri sosyal medyada onlarca kişi tarafından izlenip paylaşıldı.

(İHA)

Bayburt, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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