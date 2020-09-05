Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı, KKTC'de icra edilecek - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında KKTC'de icra edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, her yıl planlı olarak yapılan tatbikatın amacının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmek olduğu belirtildi. Açıklamada, "Tatbikat, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla; 'hava hücum', 'muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı' ve 'eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları' şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecektir" denildi.

ANKARA, -