Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020 nefes kesiyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin devam ettiğini açıkladı.
MSB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla devam ettiğini belirtti. MSB, nefes kesen tatbikatın fotoğraflarını da paylaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:17 - Kaynak: İHA
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