Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı - Son Dakika

Şehit Yüzbaşı Çiftçi için Kars Harakani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kars Valisi Türker Öksüz , Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nohut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, askeri ve mülki erkan katıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı tören alanına şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin bayrağa sarılı cenazesi, sirenlerle getirildi. Saygı duruşunun ardından Yüzbaşı Çiftçi'nin özgeçmişi okundu. Kars Müftüsü Yusuf Eriş'in okuduğu duanın ardından Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi, askerlerin omuzunda uçağa konuldu. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

KARS'ın Kağızman ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi (34), Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Isparta 'ya uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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