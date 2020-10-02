Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesine "şehadet belgesi" verildi - Son Dakika

Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesine "şehadet belgesi" verildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ailesine "şehadet belgesi" verildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ailesine "şehadet belgesi" verildi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İbrahim Güven, Komutan Yardımcısı Albay Avşin Tiryaki ve Havza İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, şehit Mahmut Top'un Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden babaevini ziyaret ederek, şehidin babası Şevket Top'a şehadet belgesini verdi.

Ziyaret sırasında Albay Güven de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve eşinin aileye yazdığı taziye mektubunu da aileye verdi.

Güven, daha sonra baba Şevket Top'u Orgeneral Çetin ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile telefonla görüştürdü.

Çetin, şehit Mahmut Top'un intikamının alındığını, kanının yerde kalmadığını belirterek, düzenlenen operasyon ile geçen hafta kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Kurtoğlu da şehit babasına taziyelerini ileterek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kaymakam Yılmaz, bir insanın vatanı için verebileceği en önemli şeyin canı olduğunu vurgulayarak, "Bu kardeşimiz vatanı için canını verdi. Daha ne yapabilirdi? Allah'ım şehadetini kabul eylesin, siz değerli ailesini şefaatine nail eylesin. Bizler devletin her birimi olarak her zaman siz şehidimizin emanetlerinin yanındayız." dedi.

Baba Şevket ve anne Mevlüde Top da "Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Şehidin kardeşi İbrahim Top ise Türk askerlerine Allah'tan kolaylık dileyerek, "Üzüntümüz var elbette ama aynı zamanda gururluyuz. Allah sizlere kolaylık ve sağlık sıhhat versin. Allah yardımcınız olsun." diye konuştu.

Ziyarette dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz Operasyonunda 11 Eylül'de şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Havza'da toprağa verilmişti.

Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesine şehadet belgesi verildi
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesine şehadet belgesi verildi
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesine şehadet belgesi verildi
Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesine şehadet belgesi verildi

Jandarma, Yüzbaşı, Samsun, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesine 'şehadet belgesi' verildi - Son Dakika

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