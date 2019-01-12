Son Dakika Haberleri: Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Adı Caddede Yaşatılacak

Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Adı Caddede Yaşatılacak

1 saat önce

ANKARA(AA) - Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'ndeki 1464. Cadde'ye, Hakkari Çukurca'da şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün adı verildi.

Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Adı Caddede Yaşatılacak, System.String[]
ANKARA(AA) - Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'ndeki 1464. Cadde'ye, Hakkari Çukurca'da şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün adı verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda, numarataj ekipleri, 1464. Cadde tabelasını çıkartarak yerine şehidin adının yazılı olduğu tabelayı taktı. Ekiplere Şehit Üçöz'ün annesi Sevim Üçöz ve babası Tümen Üçöz de eşlik etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 33 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün babası Tümen Üçöz, şehit oğlunun adının yazılı olduğu tabelayı yerleştirirken duygu dolu anlar yaşadı.

Baba Üçöz, "Şehit oğlumuzun adının mahallemizde bir caddeye verilmiş olmasından dolayı çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesinin bu duyarlı davranışı, acımızı bir nebze de olsa hafifletti. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Hakkari, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ, 29 İlde 161 Arsayı Satışa Çıkardı AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı

Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:57:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Adı Caddede Yaşatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]