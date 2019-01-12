Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz'ün Adı Caddede Yaşatılacak
1 saat önce
ANKARA(AA) - Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'ndeki 1464. Cadde'ye, Hakkari Çukurca'da şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün adı verildi.
ANKARA(AA) - Etimesgut
ilçesi Oğuzlar
Mahallesi'ndeki 1464. Cadde'ye, Hakkari Çukurca
'da şehit olan Piyade
Yüzbaşı Murat Üçöz'ün adı verildi. Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda, numarataj ekipleri, 1464. Cadde tabelasını çıkartarak yerine şehidin adının yazılı olduğu tabelayı taktı. Ekiplere Şehit Üçöz'ün annesi Sevim Üçöz ve babası Tümen Üçöz de eşlik etti.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 33 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün babası Tümen Üçöz, şehit oğlunun adının yazılı olduğu tabelayı yerleştirirken duygu dolu anlar yaşadı.
Baba Üçöz, "Şehit oğlumuzun adının mahallemizde bir caddeye verilmiş olmasından dolayı çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesinin bu duyarlı davranışı, acımızı bir nebze de olsa hafifletti. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:21 Kaynak: AA
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