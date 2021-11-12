Şehit yüzbaşının adının yaşatıldığı okula şehitlik köşesi açıldı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şehit Yasin Kurt Anadolu Lisesi'nde, Şehit Yüzbaşı Kurt'un anısını yaşatmak amacıyla şehitlik köşesi açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışa, Antalya il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'un babası, annesi, kardeşleri ile Şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'un silah arkadaşları Jandarma personeli katıldı. Açılış öncesi şehitlik köşesi yapımında duyarlılık gösteren, katkılarda bulunan 13 hayırsevere plaket ve teşekkür yazıları takdim edildi. Daha sonra dualarla şehitlik köşesi açılışı yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış sonrası öğrenciler misafirler ve protokol hep birlikte şehidin adına ikram edilen lokma tatlısını yediler. - ANTALYA