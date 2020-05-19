Şehit yüzbaşının cenazesi baba ocağına gönderildi - Son Dakika

Kağızman'da güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi baba ocağı Isparta'ya gönderildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde icra edilen Kapan-8 Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için Harakani Havaalanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Törende şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin özgeçmişi okundu, dualar edildi. Yapılan törenin ardından şehit Çiftçi, gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.

(Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç/İHA)