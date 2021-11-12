Şehit Zafer Çalışkan'ın adı, şehit düştüğü köyde yapılan parka verildi - Son Dakika

Giresun'un Çaldağ köyünde geçen yıl meydana gelen selden etkilenen binaların yerine yapılan parka, aynı köyde şehit olan Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Zafer Çalışkan'ın adı verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs 2016'da bölücü terör örgütleri mensuplarınca Çaldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'na açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Jandarma Karakol Komutanı Çalışkan'ın adının verildiği park açıldı.

Vali Enver Ünlü'nün katılımıyla açılışı gerçekleştirilen parkta, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan da dikildi.

Vali Ünlü, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinden etkilenen Çaldağ köyü sakinlerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve çok güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Ünlü, ülkede meydana gelen her türlü afet ve felaketlerde milletle birlikte devletin anında reaksiyon göstererek tüm yaraları sardığını ve sarmaya da devam etiğini aktardı.

Ünlü, sel sonrası bölgede yapılan incelemelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun parka şehidin isminin verilip adının yaşatılmasını istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanlarımıza söz vermiştim, bugün Allah'ın izniyle bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Küçük oldu, mütevazı oldu ama güzel bir park oldu. Çaldağı'mız eski bir belde, komşu köylerinde istifade ettiği önemli bir merkez. Hakikaten önümüzdeki günlerde yapılacak olan iş yerleri ve afet konutları ile inşallah çok daha güzel olacak. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, güzel bir Çaldağ'ı birlikte inşa edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun. Aziz şehitlerimizin ve bilhassa Zafer Çalışkan şehidimizin de ruhları şad olsun."

Giresun İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan parkın açılış törenine, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Vali Yardımcıları Mehmet Fikret Çavuş ve Davut Sinanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Karaca, Çaldağ Jandarma Karakolu personeli ve vatandaşlar katıldı.