Son Dakika Haberleri: Şehit Zekeriya Altunok'un naaşı memleketi Kayseri'ye gönderildi
Son Dakika Yerel Şehit Zekeriya Altunok'un naaşı memleketi Kayseri'ye gönderildi

Şehit Zekeriya Altunok'un naaşı memleketi Kayseri'ye gönderildi

8 dakika önce

Şehit Zekeriya Altunok'un naaşı memleketi Kayseri'ye gönderildiIĞDIR - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Zekeriya Altunok, düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Şehit Zekeriya Altunok'un naaşı memleketi Kayseri'ye gönderildi

IĞDIR - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Zekeriya Altunok, düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen roketatar saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Zekeriya Altunok'a Iğdır Bülent Aydın Havalimanında tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mustafa Tekin'in okuduğu duanın ardından, şehit er Zekeriya Altunok'un cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, askeri erkan, kurum müdürleri, şehidin babası, annesi, eşi ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Zekeriya Altunok'un naaşı memleketi Kayseri'ye gönderildi

Kayseri, Ağrı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
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