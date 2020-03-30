Şehit Zekeriya Bilgen'in adı meydana verildi - Son Dakika

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Şehit Zekeriya Bilgen'in adı meydana verildi
12 dakika önce
Diyarbakır'da teröristlere yapılan operasyonda şehit olan Susurluklu Komiser Zekeriya Bilgen'in adı Susurluk'ta meydana verildi.
Diyarbakır'da teröristlere yapılan operasyonda şehit olan Susurluklu Komiser Zekeriya Bilgen'in adı Susurluk'ta meydana verildi.
2016 yılında Diyarbakır'da teröristlere karşı yapılan operasyonda şehit düşen komiser Zekeriya Bilgen'in adının verildiği Şehit Zekeriya Bilgen Meydanı'nın tabelası, tadilat çalışmalarının ardından Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından yerine konuldu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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