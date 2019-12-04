Şehit Zekeriya Yurdakul'un ismi memleketindeki okula verildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2012'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Kızılcahamamlı polis memuru Zekeriya Yurdakul'un adı, Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılacak.

Okulda düzenlenen törene şehidin annesi, babası, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Garnizon Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin akrabaları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Törende Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından komando marşı okundu ve İlçe Kaymakamı Can Aksoy tarafından şehit babası Hayrettin Yurdakul'a hediye takdim edildi.