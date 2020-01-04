Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Nizip Belediyesinin hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili Fadıloğlu'na bilgi veren Başkan Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Fadıloğlu ise Nizip Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, Belediye Başkanı Sarı'nın başarılı çalışmalara imza atarak Nizip için çalıştığına şahit olduğunu söyledi.

Ziyaretin ardından Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden Kültür Merkezini de gezen Belediye Başkanları, yürütülen çalışmaları yerinde görerek fikir alışverişinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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