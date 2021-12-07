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Şehitkamil Belediye Başkanı 'Kariyer Günleri' programına katıldı - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı 'Kariyer Günleri' programına katıldı

07.12.2021 09:54
Şehitkamil Belediye Başkanı 'Kariyer Günleri' programına katıldı

Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere kariyerleriyle ilgili öğütlerde bulundu.

İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Vehbi Dinçerler Fen Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' programında, 10, 11 ve 12. sınıfı öğrencileriyle buluştu. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Müdürü Servet Özgül, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

SOSYAL HAYATINIZI MUTLAKA HAREKETLİ TUTUN

Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta başarının iki sırrı var. Farklı olan ve hazır olan kazanır. Sizler, farklılığınızı ortaya koymuş, bugün bu noktaya gelmiş, seçilmiş öğrencilersiniz. Akademik olarak çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. Ancak yalnız akademik başarı ile bir yere ulaşmamız mümkün değil arkadaşlar. Sportif başarımız olacak, sosyal başarımız olacak, sosyal münasebetlerimiz olacak. Çok başarılı, Türkiye birincisi olarak en ideal tıp fakültesine girdiniz, mezun oldunuz. Sırf para kazanmak için şu üniversitede şu kürsü başkanı oldum diyeceksiniz. Ama sosyal başarın zayıf ise akademik başarın bir kenarda kalır. Çünkü insanlar sosyal bir varlık, karşılıklı etkileşim ile karşısındakinden elektrik alması gerekir. Bu açıdan benim sizden ricam, akademik başarılarınızın yanı sıra sosyal hayatınızı mutlaka hareketli tutun. Karşılıklı münasebetleriniz mutlaka üst seviyede olsun. Özverili olmakta fayda vardır arkadaşlar. Çok başarılı mühendis, doktor, avukat, ne olursanız olun ama iyi insan olmadığınız takdirde diğerlerinin hiç birinin bir değeri yoktur. Yarın öldüğünüz zaman 'çok iyi mühendisti, çok varlıklı bir adamdı, çok makam sahibi bir adamdı' değil; 'iyi insandı, fedakar insandı, başkaları için de bir şeyler yapan' dedirttirebilirseniz o zaman iyi bir iz bırakmışsınızdır. Aksi takdirde bir şekilde dünyaya gelmişsiniz, yaşamışsınız, gitmişsiniz. Bundan öncede bunun gibi yaşayan nice insanlar oldu, bizden sonra da olacak. Esas olan burada bir iz bırakmaksa bu da iyi insan olmaktan geçiyor."

Başkan Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Program sonunda Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Müdürü Servet Özgül tarafından Başkan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu ise öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vehbi Dinçerler, Şehitkamil, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı 'Kariyer Günleri' programına katıldı - Son Dakika


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