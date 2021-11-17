Üye Girişi
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi

17.11.2021 16:45
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi

Gündeme ilişkin çeşitli konularda değerlendirmede bulunan Başkan Fadıloğlu, mahalle temsilcilerinin mahalleleriyle ilgili istek ve sorunlarını dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti mahalle temsilcilerini öğlen yemeğinde Dülük Tabiat Parkı'nda ağırladı. Düzenlenen etkinliğe; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Mehmet Ali Korkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve mahalle temsilcileri katıldı. Davete katılımları dolayısıyla mahalle temsilcilerine teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, temsilcilerle yakından ilgilendi. Mahalle temsilcilerinin mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve talepleri tek tek dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunları birlikte çalışarak aşacaklarını ifade etti.

ALLAH, BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN

Mahalle temsilcilerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, hepimize hayırlı hizmet yapmayı nasip eylesin. Tabi içerisinde bulunduğumuz durumu iyi okumamız lazım. Dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Burada dünyada bir oyun oynanıyor aslında, bir tek Türkiye'de değil. Bugün, Avrupa'da da akaryakıt zirve fiyat üzerinde. Bundan hareketle önümüze bakmamız lazım. Eksik yönlerimiz var, aksayan yönlerimiz var ama nerden nereye geldik, bunu iyi idrak etmemiz lazım. Bu kazanımlarımıza sahip çıkabilmek adına hepimizin uyanık olması lazım. Dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan biz de payımızı alıyoruz. Amerika'da dahi dolar bazında fiyatın artması şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi ama artık orda da fiyatlar artıyor. Bu sıkıntılı dönemi de hep birlikte aşacağız. Bunu yenebilmek için de üretmek zorunluluğumuz var. Hepimizin üretmesi lazım. Özellikle tarım arazilerinin mutlak suretle işlenmesi lazım. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Artık dünyada enerjinin alternatifi var. Güneşten enerji elde ediliyor, rüzgardan enerji elde ediliyor ama dünyanın sorunu maalesef su ve gıda kaynaklıdır. Bu açıdan bizim suyumuza sahip olmamız ve düzgün tarım yapma gibi bir zorunluluğumuz var. Bu açıdan elimizde bulunan tarım arazilerini ufak da olsa büyük de olsa mutlaka üretime dayalı olarak kullanma zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZ, ŞEHİTKAMİL'İ ADETA MODERN BİR KENT HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti iktidarı ve yerel yöneticileri olarak bu millete çok önemli hizmetler yapma fırsatı bulduk. Çok şükür Türkiye'ye çağ atlattık. Rıdvan Başkanımız gibi Belediye Başkanlarımız olduğu için gerçekten çok mutluyuz. Başkanımız, Şehitkamil'i aldı ve çok farklı yerlere taşıdı. Başkanımız, Şehitkamil'i adeta modern bir kent haline dönüştürdü. Başkanımızın, çok ciddi emekleri var. Köylerimize yaptığı sosyal tesisler, yaptığı arazi yolları, şehrimize yaptığı kütüphaneler, parklar ve bunun gibi birçok hizmetler. Başkanımız, çok değerli hizmetler yaptı. Allah, kendisinden razı olsun. Hepimiz insanız, hatalarımız da olabilir, hata yapabiliriz. Ama her şeyden önce biz bir aileyiz. Aile içerisinde yapılan hataları bertaraf etmek gerekir. Bizlere yakışan da budur. Daima birbirimize omuz vereceğiz, birbirimize destek olacağız."

Mahalle temsilcileri, yemek daveti dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik sonunda mahalle temsilcileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Yılmaz, Şehitkamil, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor 16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? 16:07 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti 16:03 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı 14:35 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir

Son Dakika Haberleri
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
15:49 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
15:45 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu         
16:15
Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı         
16:04
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi         
15:51
Arda Turan'dan ince gönderme Arda Turan'dan ince gönderme         
15:33
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır         
15:10
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi         
14:17
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 16:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mahalle temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement