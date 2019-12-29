Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Açıklaması - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Açıklaması

6 saat önce

İnsan gücü yerine makine gücünden yararlanarak yapılan işin niteliğini artırdıklarını, zamanın yanı sıra ekonomik kazanımlar elde ettiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Türkiye'de imal edilen bir makineyle birlikte günlük 200 bin tohumu direkt toprakla buluşturacak...

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Açıklaması, System.String[]

İnsan gücü yerine makine gücünden yararlanarak yapılan işin niteliğini artırdıklarını, zamanın yanı sıra ekonomik kazanımlar elde ettiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, " Türkiye'de imal edilen bir makineyle birlikte günlük 200 bin tohumu direkt toprakla buluşturacak bir imkana kavuştuk" dedi.


Belediye hizmetlerinde çağın yerli ve milli teknolojik yeniliklerini yakından takip ederek kullanan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, insan gücü yerine makine gücünü kullanarak zamanın yanı sıra ekonomik olarak büyük avantajlar elde ettiklerini anlattı. Amaçlarının daha yeşil bir Gaziantep ve Şehitkamil oluşturmak olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, bu bağlamda gerekli gördükleri adımları sırasıyla attıklarını söyledi.


Göreve başladıkları dönemde belediyenin kullandığı çiçek ve bitki türlerini ihale yoluyla aldığını anımsatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, inşa ettikleri Peyzaj Bitkileri Üretim Serası ile artık, çiçek ve bitki türlerini kurdukları serada yetiştirdiklerini kaydetti. Seranın 5 bin 760 metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Fadıloğlu, 6 tünel, 638 masadan oluşan serada havalandırma, ısıtma, sulama ve gübreleme işlemlerinin tam otomatik bir sistemle yapıldığını kaydetti.


Durumu, giderlerle dengelememiz gerekiyordu


Eldeki kaynağı ve zamanı en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla insan gücü yerine makine gücünden yararlanmak adına yerli bir tohum ekme makinesi aldıklarını kaydeden Rıdvan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz anda daha yeşil bir Gaziantep, daha yeşil bir Şehitkamil için ekip arkadaşlarımızla 'neler yapabiliriz' düşüncesiyle çalıştık. Öncelikle ekonomik olması adına bir sera kurmamız gerektiğine kanaat getirince hemen nitelikli bir sera kurduk. Göreve geldiğimizde insan gücünü kullanarak çok yoğun emek harcıyorduk ve buna karşın çok büyük paralar harcıyorduk. Baktık ki giderler, çok astronomik boyutlara ulaşıyor. Tabi biz istiyoruz ki her yer yemyeşil, rengarenk olsun. Ama bu durumu, giderlerle dengelememiz gerekiyordu. Bu yönde zaman içerisinde çeşitli önlemler aldık. En son aldığımız makine ile birlikte de insan gücü yerine makine kullanarak çok büyük bir tasarruf sağlamış olduk. Çok şükür şimdi, Türkiye'de imal edilen bir makineyle birlikte günlük 200 bin tohumu direkt toprakla buluşturacak bir imkana kavuştuk. Bu şekilde hem ekonomik bir değer elde etmiş olduk hem de yemyeşil, rengarenk bir Gaziantep'i, Şehitkamil'i milletimizin hizmetine sunma imkanı bulmuş olduk. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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