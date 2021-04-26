Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iftarını Şehit Mehmet Şirin'in aile üyeleriyle yaptı - Son Dakika

İkiz bebek sahibi çiftin mutluluğuna ortak olan Başkan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise 29 Ekim Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Şirin'in baba evine yaptı. Baba Latif Şirin ve aile üyeleriyle birlikte iftar açan Başkan Fadıloğlu, ziyaret ettiği evlerdeki çocukları verdiği hediyelerle mutlu etti.

RABBİM, HAYIRLI EVLATLAR OLARAK YETİŞTİRMEYİ NASİP ETSİN

Bebek ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Bugün, Resul kardeşimizin evindeyiz. İkiz bebeklerinin kendilerine, vatana, millete hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bilindiği üzere Merhaba Bebek Projemiz etkinlikleri çerçevesinde Nüfus Müdürlüğü'nde nüfus kayıtları yapılırken çocuklarımıza Şehitkamil Belediyesi olarak çam sakızı çoban armağanı olarak hediyemiz oluyor. Bu vesileyle ikiz bebek olduğunu öğrenince ailemizi evinde ziyaret edelim dedik, bebeklerimizi görelim diye geldik. Rabbim, ailemize çocuklarını vatana ve millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirmeyi nasip etsin."

ZİYARETLERİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

İkiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Resul Tan, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Allah, bize ikiz bebek nasip etti. Allah, bebeği olmayanlara da versin. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyürler inşallah. Başkanımız, bugün bizleri ziyaret ederek, sevincimize ortak oldu ve bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımıza, bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT MEHMET ŞİRİN'İN BABA EVİNDE İFTAR AÇILDI

29 Ekim Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Şirin'in baba evinde aile üyeleriyle birlikte iftar açan Başkan Fadıloğlu, ziyaret ettiği evlerdeki çocukları verdiği hediyelerle mutlu etti.