Şehitkamil Belediye Spor'da genel kurul heyecanı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Birçok şampiyonun formasını giydiği yeşil-siyahlı kulübün yeni başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol oldu.

Şehitkamil Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde yapılan kurul; Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Abdülkadir Gözegir, federasyonların il temsilcileri, genel kurul üyeleri ve kulüp bünyesinde görev yapan antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Divan'ın oluşturulmasıyla başlayan Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Genel Kurul'da raporlar üzerinde görüşme ve yönetim kurulunun ibra edilmesinden sonra gerçekleştirilen oylamada Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün yeni Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol oldu.

"Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum"

Kongrenin dilek ve temenniler bölümünde söz alan yeşil-siyahlı kulübün Başkan Hüseyin Rahmi Açıkkol, kulübün elde ettiği başarıların büyük bir ekibin eseri olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Açıkkol, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük destekleriyle kulübümüz, bugüne kadar birçok farklı branşta, farklı platformlarda büyük başarılara imza attı. Hedefimiz ve hayalimiz, teslim aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak. Spor kulübümüz, geniş bir aile gibi ve bu ailenin tüm üyelerinin katkılarıyla güzel eserler ortaya çıkıyor, özel başarılar elde ediliyor. Bundan sonraki süreçte tüm ekibimize başarılar diliyor. Kongremizin, Gaziantep ve Türk sporuna hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP