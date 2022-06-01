Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclis Üyelerini misafir etti - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclis Üyelerini misafir etti

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclis Üyelerini misafir etti

01.06.2022 13:54

Doğada gerçekleştirilen buluşmada Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç öğrencilerle koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının son Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclisi Toplantısı, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. Mahalle muhtarları, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kısa bir süre sonra son ders zili çalacak olan uzun soluklu eğitim-öğretim maratonunun değerlendirmesi yapıldı.

Doğanın kalbinde gerçekleştiren Meclis Toplantısı'nın ardından ip parkuru, tırmanma duvarı ve doğa yürüyüşü etkinliklerine katılan öğrencilere eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç öğrencilerle yakından ilgilendi.

GENÇLERİMİZE DEĞERLİ KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclis Üyelerini Gençlik Kampı'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç öğrencilere eğitim-öğretim yılı boyunca meclis çalışmalarında yapmış oldukları çalışmalar ve faaliyetlerin planlamasında vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, Öğrenci Meclisi Toplantısı'nın ardından yaptığı değerlendirmede, "2021-2022 eğitim-öğretim yılının son Gazişehir Şehitkamil Öğrenci Meclis Toplantısı'nı farklı bir atmosferde, Dülük Tabiat Parkı'ndaki Gençlik Kampımızda gerçekleştiriyoruz. Genç Meclis Üyelerimizi, kamp alanımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimize dönem boyunca meclis çalışmalarında yapmış oldukları çalışmalar ve faaliyetlerin planlamasında vermiş oldukları değerli katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Onların her fikri, projeleri, önerileri bizim çok kıymetli. Yoğun maratonun ardından bugün kamp faaliyetlerine katılacak olan öğrencilerimize iyi eğlenceler diliyor, programa katkı sunan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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