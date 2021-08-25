Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor - Son Dakika

Kırsal mahallerdeki yapılaşmaya bağlı ortaya çıkan yol ihtiyacını karşılamak ve zamanla bozulan yolları onarmak adına yoğun bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm kırsal mahalleleri kapsayan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında Akçaburç Mahallesi'nde çalışma yürütülüyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde önümüzdeki günlerde tüm yollar tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.

Uzun süreli dayanabilen ve kullanımında yıllarca sorun yaşanmayan kilitli parke taşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK

Yürütülen çalışmayla ilgili açıklama yapan Akçaburç Mahalle Muhtarı Ahmet Özaslan, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizde birçok hizmet yapılmıştı. Sosyal tesis olsun, arazi yolları olsun kilit taşı çalışmaları olsun birçok hizmet mahallemize kazandırılmıştı. Tabi mahallemizin eksik görülen yerlerinde kilit taşı ihtiyacımız vardı. Bununla ilgili Şehitkamil Belediyemize talepte bulunmuştuk. Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, konuyla ilgilenerek mahallemizde çalışmaları başlattı. Şu an ekipler, eksik görülen yerlerde kilit taşı çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Ben yapılan hizmetlerden dolayı başta Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.