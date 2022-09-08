İlçede 8 bin 60 mesleki eğitim kontenjanın dolması halinde öğrencilere verilecek toplam maddi destek 32 milyon 240 bin lira olacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehitkamil Belediyesi'nden mesleki ve teknik lisesi öğrencilerine destek - Son Dakika

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