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Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediyesi'nden 'Vefa Hizmeti'

Şehitkamil Belediyesi'nden "Vefa Hizmeti"

19 dakika önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlı, yardıma muhtaç kişilere yönelik yürütülen "Vefa Hizmeti" projesi kapsamında evi temizlenen ve evdeki tüm ihtiyaçları karşılanan 80 yaşındaki Ali Durmaz, ettiği dualarla yapılan hizmetlere teşekkürünü ifade etti.

Şehitkamil Belediyesi'nden

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlı, yardıma muhtaç kişilere yönelik yürütülen "Vefa Hizmeti" projesi kapsamında evi temizlenen ve evdeki tüm ihtiyaçları karşılanan 80 yaşındaki Ali Durmaz, ettiği dualarla yapılan hizmetlere teşekkürünü ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi ekipleri ilçe sınırları içerisindeki özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişiler için hayata geçirilen proje kapsamında bakıma muhtaç ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bu kapsamda yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza giderimi, çilingir ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok yardımda bulunuluyor.

Vefa Hizmeti ekibi son olarak Göllüce Mahallesi'nde yaşayan ve 4 yıl önce eşini kaybeden 80 yaşındaki Ali Durmaz'ın evini temizleyerek evdeki tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan Durmaz, sağlanan imkan dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine dua ederek teşekkür etti.

Ali Durmaz, Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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