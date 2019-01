Şehitkamil Belediyesi Tolunay Kafkas'ı Ağırladı

Şehitkamil Belediyesi, 'Şehitkamil'de Futbola Dair Her Şey' söyleşileri çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas'ı konuk etti. Söyleşi öncesi Şehitkamil Belediyesine ait sportif tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Kafkas, tesis ve sportif faaliyetleri çok beğendiğini ifade etti.



Sporcuların çok yönlü gelişimine önem veren Şehitkamil Belediyesi, yıl içerisinde sporcu ve antrenör gelişimine yönelik birbirinden farklı eğitimler, söyleşiler, faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı ağırlayan Şehitkamil Belediyesi, 'Şehitkamil'de Futbola Dair Her Şey' söyleşi programı kapsamında bu kez Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas'ı misafir etti. Söyleşi öncesinde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Alleben-1 Yüzme Havuzu, İbrahimli Spor Merkezi, Beykent Stadyumu, Gazikent Stadyumu Futbol Akademisi, Futbol Gençlik Kampı gibi sportif tesisleri ziyaret eden Tolunay Kafkas, çocuk ve genç yaştaki sporcuların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağlayan çalışmalara tam not verdi.



Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleştirilen söyleşiye, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ile TFF İl Temsilcisi Vahdettin Balsu katıldı. Program esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Tolunay Kafkas'a Türk sporuna yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi ve program anısına 27 numaralı Şehitkamil Belediye Spor Kulübü forması armağan etti.



"Sporcularımızın nitelikli gelişimi çok değerli"



Programı esnasında katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep ve Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırılması adına çalışmalarını hızla süründüreceklerini söyledi. Tolunay Kafkas'ı ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Rıdvan Fadıloğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas'ı Gazi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Söyleşiye büyük ilgi gösteren değerli sporcularımızla bir arada olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Spor alanında elimizden geldiği ölçüde altyapıların güçlenmesi adına büyük gayret gösteriyoruz. İnşallah bu ve buna benzer eğitim çalışmalarıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bizim sporcularımızın nitelikli gelişimi çok değerli. Programa iştirak eden tüm misafirlerimize futbol branşı özelinde spora verdikleri büyük değerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"Şehitkamil Belediyemizi tebrik ediyorum"



Şehitkamil Belediyesini spor alanında yapmış olduğu önemli yatırımlar, tesisleşme hamlesi ve sporculara verdiği büyük değerden dolayı tebrik eden Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas, "Gaziantep'te olmak, kahraman bir şehirde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu şehrin bende çok önemli ve özel bir yeri var. Şehitkamil Belediyemizin misafiri olarak bugün bu söyleşiye katıldım. Söyleşi öncesinde Şehitkamil Belediyemizin sportif faaliyetlerini ziyaret etme fırsatı elde ettim. Ziyaretlerden büyük mutluluk duydum. Şehitkamil Belediyesini spor alanında yapmış olduğu önemli yatırımlar, tesisleşme hamlesi ve sporculara verdiği büyük değerden dolayı tebrik ediyorum. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, ekibiyle çok özel işlere imza atmış. İnşallah birlikte güzel çalışmalar da yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

