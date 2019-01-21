Şehitkamil Belediyesi Tolunay Kafkas'ı Misafir Edecek
2 saat önce
Şehitkamil Belediyesince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas misafir edilecek.
Şehitkamil
Belediyesince Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Gelişim Direktörü ve Genç
Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas
misafir edilecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Şehitkamil'de Futbola Dair Her Şey" programının konuğu TFF Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas olacak.
Önceki aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü
Teknik Direktörü Ersun Yanal
'ı konuk eden Şehitkamil Belediyesi, 24 Ocak Perşembe günü Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenleyeceği programla, Kafkas ile Gaziantep
'te futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin antrenör ve sporcularını buluşturacak.
Ülke futbolunun geleceğini şekillendiren antrenör eğitimi, elit futbol gelişimi ve milli takımlarla ilgili birbirinden önemli çalışmalara imza atan tecrübeli teknik adam Kafkas, her düzeyde antrenörün çağdaş eğitimi, elit futbolcu havuzuna nitelikli oyuncular yetiştirilmesi için sistemlerin kurulması ve futbolun tabanda yaygınlaştırılmasını sağlayacak projeler konusunda bilgiler aktaracak.
Futbola dair her şeyin konuşulacağı söyleşide futbolseverlerle buluşacak deneyimli teknik adam, Şehitkamil Futbol Akademisini de ziyaret ederek gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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