Şehitkamil Belediyesi yüzme sporuna verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi yüzme sporuna verdiği desteği sürdürüyor

06.05.2021 10:57
Şehitkamil Belediyesi yüzme sporuna verdiği desteği sürdürüyor, System.String[]

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yer alan Alleben Yüzme Havuzu'nda yetişen milli yüzücüler, Türk sporunda sağladıkları başarılarıyla dikkati çekiyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yer alan Alleben Yüzme Havuzu'nda yetişen milli yüzücüler, Türk sporunda sağladıkları başarılarıyla dikkati çekiyor.

Şehitkamil Belediyesinin yaklaşık 9 yıl önce hizmete başlattığı Alleben Yüzme Havuzu, su sporları branşındaki sporcuların yetiştirilmesinde kente önemli katkı sağlıyor.

Kurs ve organizasyonlarla birçok genç ve çocuğun yüzme sporuna kazandırıldığı tesiste yetişen sporcular, ulusal ve uluslararası birçok müsabakada önemli başarılara imza atıyor.

Denizin bulunmadığı kentteki milli yüzücüler, başarılarıyla hem ailelerini hem de kenti gururlandırıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da Alleben Yüzme Havuzu'nu ziyaret ederek, milli yüzücüler ve aileleriyle bir araya geldi.

Fadıloğu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin açılmasındaki hedeflerinin milli sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Uluslararası müsabakalarda İstiklal Marşı'nın okutmak ve Türk bayrağını göndere çektirmeyi arzuladıklarını ifade eden Fadıloğlu, "Çok şükür yaklaşık 9 yıllık süreçte hem ulusal hem de uluslararası arenada sporcularımız çok güzel başarılara imza attı. Havuzda yüzmeyi öğrenen sporcumuz dünya şampiyonu oldu." dedi.

Fadıloğlu, havuzda 20 sporcunun yetişerek kürsüye çıktığını belirterek, 6 altın madalya, 7'şer gümüş ve bronz madalya kazandıklarını aktardı.

Bu madalyaları Türkiye'ye kazandıran sporcuları yürekten kutladığını dile getiren Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Bu iş emek ile oluyor. Amacımız okullarımızda yetişen sporcularımızı kendini havuzumuzda da kendisini yetiştirerek üst noktaya gelmesini sağlamak. Onun bir üstünden de milli takıma gelmesi için emek vermekti. Gelinen noktada milli takımdaki 57 sporcuyla amacımız, olimpiyata hazırlık noktasında ne yapabiliriz. Bunlar sıfırdan başlayıp gelen çocuklarımızdır. Bizim yaptığımız çalışmalarla, okullardaki taramalarda kazandığımız çocuklarımız var. Burada su topu, paletli yüzme ve diğer yüzme branşlarında başarılar elde edildi. Amacımız buradan yetişen sporcularımızın gerçekten ülkemizi dünyada temsil edecek hale gelmesini sağlamaktı. Çok şükür bu noktaya geldik."

Milli yüzücü Beril Öztürk ise Ukrayna'da düzenlenen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada rekor kırdığına işaret ederek, bu seviyeye gelmelerinde katkısı olan Fadıloğlu ile Alleben Yüzme Havuzu antrenörlerine teşekkür etti.

Milli sporcu Kaan Kara da çok çalıştığını ve bunun sonucunda derece elde ettiğini anlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şehitkamil Belediyesi yüzme sporuna verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika Spor


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