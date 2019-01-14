Şehitkamil Belediyesinden 993 Kişiye Aile Danışmanlığı Hizmeti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile içi iletişimin güçlenmesine katkı sunmak üzere kurdukları aile merkezlerinde 993 kişiye kişisel gelişim ve aile danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile içi iletişimin güçlenmesine katkı sunmak üzere kurdukları aile merkezlerinde 993 kişiye kişisel gelişim ve aile danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirtti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadıloğlu, kadınların ekonomik hayata meslek sahibi olarak entegre olmaları ve ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini sağlamak adına çalıştıklarını vurgulayarak, belediye bünyesinde hizmet veren aile merkezlerinden 2018 yılı içerisinde toplam 23 bin 60 kişinin yararlandığını aktardı.



Fadıloğlu, aile merkezlerinde, Kur'an-ı Kerim, Arapça, açık öğretim, iğne oyası, Antep işi makine nakşı, ana sınıfı, giyim dikişi, mefruşat, aile eğitimi, okuma-yazma, kuaförlük, 4-6 yaş çocuk eğitimi, altın tel, miyoki takı tasarım, sabun, 3 boyutlu resim, ahşap boyama, kara kalem çalışması, pasta, alüminyum folyo kursları açtıklarına değinerek, şunları kaydetti:



"Aile merkezlerimiz bünyesinde oluşturduğumuz ana sınıflarında 2018 yılı içerisinde bin 356 öğrenci faydalandı. Bu öğrencilerimizin tamamına ücretsiz kırtasiye yardımında bulunduk. 795 kişiye farklı branşlarda İŞKUR destekli kurslar verdik. Bünyemizde hizmet veren gençlik kütüphanelerinde 2018 yılında 12 bin 386 öğrenci faydalandı. Aile merkezlerimiz bünyesinde 993 kişiye kişisel gelişim ve aile danışmanlığı hizmeti verdik. Okuma-yazma kurslarımızda bin 500 vatandaşımızı verdiğimiz eğitimlerle okuryazar yaptık. Öğrencilerimize, 2018 yılı içerisinde 10 bin ÖSYM taban puan kitapçığı, 2 bin deneme ve seviye tespit kitapçığıyla 3 bin tatil kitabını ücretsiz dağıttık."

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