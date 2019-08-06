Şehitkamil Belediyesinden kurban poşeti dağıtımı
1 saat önce
Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa ve esnafa 200 bin kurban poşeti dağıttı.
Şehitkamil Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:07 Kaynak: AA
Belediyesi, Kurban Bayramı
öncesinde ilçe genelinde muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa ve esnafa 200 bin kurban poşeti dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramda muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatlarını muhafaza etmesi için kurban poşeti dağıttıldı.
İlçe genelindeki tüm muhtarlıklara dağıtılan kurban poşetleri mahalle muhtarları tarafından vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.
Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat
, hizmet için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür etti.
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