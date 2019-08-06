Son Dakika Haberleri: Şehitkamil Belediyesinden kurban poşeti dağıtımı
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Şehitkamil Belediyesinden kurban poşeti dağıtımı

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa ve esnafa 200 bin kurban poşeti dağıttı.

Şehitkamil Belediyesinden kurban poşeti dağıtımı, System.String[]
Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa ve esnafa 200 bin kurban poşeti dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramda muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatlarını muhafaza etmesi için kurban poşeti dağıttıldı.
İlçe genelindeki tüm muhtarlıklara dağıtılan kurban poşetleri mahalle muhtarları tarafından vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.
Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, hizmet için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür etti.
Kurban Bayramı, Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:07 Kaynak: AA
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