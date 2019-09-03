Şehitkamil Belediyesinden "vefa hizmeti"

Şehitkamil Belediyesinin ilçede ikamet eden bakıma muhtaç yaşlılar için yürüttüğü "Vefa Hizmeti Projesi" yaşlıları mutlu ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vefa Hizmeti Projesi, ilçe sınırları içerisindeki özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişiler için hayata geçirildi.

Proje kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere, evde genel temizlik, kuaför, berber, hastaneye ulaşım, su ve elektrik arızalarıyla çilingir ve pratik ev düzeni hizmetleri gibi birçok yardımda bulunuluyor.

Vefa hizmeti ekibi, son olarak Beykent Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Ali Ateş ile eşi 75 yaşındaki tansiyon ve kalp hastası Oruç Ateş'in evdeki tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Yalnız yaşayan ve bakacak kimseleri olmayan Ateş çifti, evlerinin temizliğini yapacak kimselerinin olmadığını ifade ettiler.

Ali ve Oruç Ateş çifti, sağlanan imkan dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Oruç Ateş, "İş yapacak halim yok. Kocama da ben bakıyorum. Belediyemizin ekibi gelip evimin tamamını temizledi. Çok şükür. Kızlarımız, çok güzel temizlik yaptılar, çok memnumuz." ifadelerini kullandı.