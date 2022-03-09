Şehitkamil Belediyesine "Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi" verildi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesine "Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi" verildi

09.03.2022 13:36
Şehitkamil Belediyesine "Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi" verildi

Şehitkamil Belediyesine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin "Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi" verildi.

Şehitkamil Belediyesine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin "Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi" verildi.

Enerjisa Toroslar Bölge Saha Satış Yöneticisi Sinan Balık, belediyenin yenilenebilir enerji çalışmasından dolayı Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na "Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi" verdi.

Burada konuşan Fadıloğlu, çevrenin önemini bildiklerini ve ona göre hareket ettiklerini söyledi.

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fadıloğlu, "Bu belge ile belediyemiz, kullanacağı elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edileceği sözünü vermiş olmaktadır. Bu sayede karbon ayak izlerini azalttığını ve sürdürülebilir enerji kullandığını tescillemektedir." dedi.

Balık ise katkı ve çalışmalarından dolayı Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Söz konusu belgenin sınırlı sayıda verildiğini belirten Balık, "Bu sertifikayla birlikte diğer belediyelere de örnek olması amacıyla çok kıymetli bir protokol ile imzalanmış bir ürün olduğunu düşünüyorum. Katkılarından dolayı bir kez daha başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediyesine 'Yenilenebilir Enerji Sertifikası Tedarik Belgesi' verildi - Son Dakika


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