Şehitkamil Belediyesinin "Vefa" Hizmeti

Şehitkamil
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
, belediye olarak evde temizlik hizmeti verdikleri 88 yaşındaki Ayşe Döne Taş'ın evine misafir oldu.
Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fadıloğlu, aile ziyaretleri kapsamında Döne Taş'ın evine gitti.
Ailelerin ve yalnız yaşayan büyüklerin yanında olduklarını kaydeden Başkan Fadıloğlu, "Arkadaşlarımız belirli aralıklarla yalnız yaşayan büyüklerimizi ziyaret ediyor, onların evlerinin temizliğiyle ilgili, ihtiyaçlarıyla ilgili emek veriyorlar. Tabii tek başına yaşayan Döne teyzemiz, evinin temizlenmesinde zorluk yaşıyordu. Belli aralıklarla ekip arkadaşlarımızın gelip Döne teyzemizin evini temizlemesi onun için de bir hizmet oluyor. Biz her zaman büyüklerimizin duasına talibiz. Rabbim hiçbir zaman onların duasını başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
"Vefa hizmetinden memnunum"
Taş da Fadıloğlu'nun ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, belediyenin "Vefa Hizmeti" kapsamında yaşlılar için sağladığı hizmetlerden memnun olduğunu ifade etti.
Sağlanan hizmetlerin kendisini oldukça mutlu ettiğini belirten Ayşe Döne Taş, "Ben artık eskisi gibi temizlik yapamıyorum, etrafı düzenlemekte zorluk yaşıyorum. Kızlarımız düzenli olarak evime geliyor, evimi baştan aşağı temizliyorlar. Allah böyle bir hizmeti bize sunan başkanımızdan razı olsun. Allah evimi temizlemeye gelen kızlarımdan razı olsun. Bugün de başkanımızın evimi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Allah, hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin." açıklamasında bulundu.