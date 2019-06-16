Son Dakika Haberleri: Şehitkamil Belediyespor'da Hasan Oğuz dönemi başladı
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Şehitkamil Belediyespor'da Hasan Oğuz dönemi başladı

59 dakika önce

Şehitkamil Belediyespor Kulübü Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyespor'da Hasan Oğuz dönemi başladı, System.String[]
Şehitkamil Belediyespor Kulübü Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na oybirliğiyle Hasan Oğuz seçildi.

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, kulüp yöneticileri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yapılan oylama sonucu Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na tek liste ile seçime giren Hasan Oğuz oy birliğiyle seçildi. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hasan Oğuz, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü ve Gazişehir Futbol Kulübü'nün başarılı olması için çabalayacaklarını vurguladı.

Herkesin elinden gelen desteği vermesi gerekir

Başkanlık seçimi sonrası katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hasan Oğuz, "Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bizler, bu yeni dönemde inşallah spor alanında Şehitkamil Belediyespor'umuzu ne kadar daha yükseğe taşırız, nasıl katkıda bulunuruz, bunun çabası içerisinde olacağız. Gazişehir Futbol Kulübümüzün de Süper Lig'e çıkmasının şehrimize getirdiği ayrı bir renk ve ahenk vardı. İnşallah Gazişehir Futbol Kulübümüz, güzel başarılara imza atacaktır. Şehitkamil Belediyespor Kulübümüzün ve Gazişehir Futbol Kulübümüzün başarılı olması için herkesin elinden gelen desteği vermesi gerekir. Katılımınızdan kolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:48 Kaynak: İHA
Gaziantep, Futbol, Şehitkamil Belediyespor, Şehitkamil, Spor
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