Şehitkamil'de 334 bin 200 parça kıyafet toplandı - Son Dakika

Şehitkamil'de 334 bin 200 parça kıyafet toplandı

Şehitkamil Belediyesi tarafından, 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla uygulanan proje kapsamında toplanan 334 bin 200 parça kıyafet, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından, 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla uygulanan proje kapsamında toplanan 334 bin 200 parça kıyafet, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği proje, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.

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Şehitkamil Belediyesi, 'sıfır atık' vizyonuyla uyguladığı projenin meyvelerini toplamaya devam ediyor. 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla uygulanmaya başlanan proje kapsamında giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler yıkanıp, kurutulup, ütülendikten sonra paketlenerek yeni sahiplerine ulaştırılıyor. 2018 yılında uygulanmaya başlanan proje ile ilçe genelinde farklı noktalarda bulunan giysi kumbaralarında bugüne kadar toplam 334 bin 200 parça toplandı. Kullanılmayacak durumda olan kıyafetlerin bir bölümünün geri dönüşümü yapılarak ip olarak ekonomiye kazandırılırken, bir bölümü de bez çanta yapımında kullanıldı. Dağıtıma hazır hale getirilen kıyafetler, Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla periyodik olarak yapılan yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.


"Elbiselerimiz çöpe gitmiyor"


Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Deveciler isimli vatandaş, yapılan işten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deveciler, "Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu güzel davranışından dolayı vatandaşlar olarak çok memnunuz. Giymediğimiz veya kullanmadığımız kıyafetleri biriktirip Şehitkamil Belediyemizin belirli bölgelere koyduğu giysi kumbaralarına getiriyoruz. Burada toplanan kıyafetler, daha sonra belediyemiz tarafından alınıp temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine bizler adına dağıtımı yapılıyor. Bu sayede elbiselerimiz çöpe gitmiyor. Bundan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor"


Esma Durgun adlı vatandaş ise projeyle ilgili, "İkinci el kullanmadığımız kıyafetlerimizi getirip buradaki giysi kumbarasına bırakıyoruz. Burada biriken kıyafetler daha sonra Belediyemiz sayesinde temizlenip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Şehitkamil Belediyemizin yaptığı bu projeden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehitkamil'de 334 bin 200 parça kıyafet toplandı - Son Dakika

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