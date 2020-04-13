Şehitkamil'de 4 bin 100 fidan dikildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitkamil'de 4 bin 100 fidan dikildi - Son Dakika

Şehitkamil'de 4 bin 100 fidan dikildi

6 saat önce

Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında 20. Etap Şehitkamil Ormanı, Türkyurdu Mahallesi sınırları içerisinde oluşturuldu.

Şehitkamil'de 4 bin 100 fidan dikildi, System.String[]

Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında 20. Etap Şehitkamil Ormanı, Türkyurdu Mahallesi sınırları içerisinde oluşturuldu. Korona virüs dolayısıyla az sayıda görevliyle birlikte dikimi geçekleştirilen ilk fidanlara can suyunu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu verdi.


Şehitkamil Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında yeni fidanlar, toprakla buluşturulmaya devam ediliyor. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 20. Etap Şehitkamil Ormanı, Türkyurdu Mahallesi Payamlı mevkiinde hayat buldu. Toplam 40 bin 850 metrekare alan üzerine kurulan 20. Etap Şehitkamil Ormanı'nın fidan dikim programı, az sayıda katılımla yapıldı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerine 4 bin 100 fidan dikildi. Şehitkamil Belediyesi, Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 20 etap ormanda, toplam 2 milyon 40 bin 572 metrekare alanda 190 bin 474 adet fidanı toprakla buluşturmuş oldu.


Fidan dikim törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz, Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, Türkyurdu Mahalle Muhtarı Recep Çiçek ve az sayıda belediye personeli katıldı.


"Daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak"


Koronavirüs salgınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmaları kapsamında asgari düzeyde bir katılımla fidan dikim programını gerçekleştirdiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden etkinliği tamamladıklarını dile getirdi. Görev süreleri boyunca fidan dikim projesini gerçekleştireceklerini bildiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:


"Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Tabi gönül isterdi ki bir virüs hadisesiyle karşı karşıya kalmayalım. Bilindiği üzere Şehitkamil Belediyesi olarak Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi çerçevesinde bu yıl organizasyon için 27 Mart tarihini belirlemiştik. 27 Mart itibariyle Türkyurdu Mahallemizde ağaçlama çalışması yapacaktık. Tabi olağanüstü durumdan dolayı bu organizasyon tarihini öteledik. Fakat diğer taraftan ekip arkadaşlarımızla istişare ettik ve Peygamber Efendimizin, 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' hadisini şiar edinerek hareket ettik. Bu inançla hareket ederek hazırlamış olduğumuz bu bölgede fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışan kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu bölgede 40 bin 850 metrekarelik bir arazide ağaçlama çalışması yaptık. Burada da ağırlıklı olarak zeytin, menengiç, badem, sumak gibi ürün çeşidini de arttıracak şekilde ve ilerde de meyvesi olan ürünlerle hem yaban hayatına destek vermek hem de inşallah bu bitkiler büyüdüğünde ürün verebilecek halde olsun diye böyle bir çalışma yaptık. Bu noktada bize destek veren başta Sayın Valimiz olmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne, Orman Bölge Müdürlüğüne ve tüm ekip arkadaşlarıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Başlatmış olduğumuz bu etkinliği, inşallah görevde kaldığımız süre içerisinde devam ettireceğiz. Amacımız, daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak. İnşallah bu sıkıntılı günler de geçecek. Yine, yeniden çocuklarımız, öğrencilerimiz, hemşerilerimizle hep birlikte fidanlar dikmeye devam edeceğiz." - GAZİANTEP

Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil, 27 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:18 Kaynak: İHA

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