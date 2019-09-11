Şehitkamil'de 60 bin tonun üzerinde atık toplandı

Şehitkamil Belediyesi geri dönüşüm projeleri çerçevesinde kurduğu tesislerde, 13 farklı grupta 60 bin tonun üzerinde atık topladı.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesinin 2018'de Aydınlar Mahallesi'nde 7 bin 300 metrekare alan üzerine kurduğu Atık Getirme Merkezi'nde 13 farklı grupta 60 bin tonun üzerinde atık toplandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğu, geri dönüşüm konusunu önemsediklerini, doğanın kendilerine gelecek nesillerin bir emaneti olduğunu, vatandaşların geri dönüşüm projelerine verdiği destekle gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladıklarını ifade etti.

Fadıloğlu, Atık Getirme Merkezi'nde 27 bin 555 kilogram elektrikli, elektronik atık eşya, bin 951 kilogram bitkisel atık yağ, 4 bin 140 kilogram atık akümülatör, 16 bin 972 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, 13 bin 146 kilogram koltuk-kanepe gibi hacimli atık, 332 bin 321 de atık pil topladıklarını kaydetti.

Fadıloğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu cennet vatanımızın evlatları olan bizler, temiz çevrenin bize atalarımızdan miras olarak kalmış olmasından ziyade, bizim gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Bu anlamda her türlü hassasiyeti göstermeliyiz. Ülkemizde ve dünyada insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi adına uyguladığımız geri dönüşüm projeleri kapsamında her yıl çok önemli rakamlara ulaşmanın ekip arkadaşlarımızla gururunu yaşıyoruz. Doğa ve çevre konusundaki hassasiyetimizi görevde olduğumuz süre boyunca hiçbir taviz vermeden devam ettireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Halkımızdan, uyguladığımız geri dönüşüm projelerine destek vermelerini rica ediyorum."