Son Dakika Haberleri: Şehitkamil'de arazi yolları açılıyor
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Şehitkamil'de arazi yolları açılıyor

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesi, çiftçinin üretimine katkı sağlayacak tüm arazi yollarının açılması için çalışma başlattı.

Şehitkamil'de arazi yolları açılıyor, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi, çiftçinin üretimine katkı sağlayacak tüm arazi yollarının açılması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal bölgede bulunan mahallelerin tarımsal üretimini arttırmak adına 5 yıl önce çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar binlerce kilometre arazi yolu açarak çiftçinin kullanımına sundu.

Açılan arazi yollarının ardından işletilemeyen araziler işlenmeye başlandı, üretimde artış oldu. Ekim ve hasat dönemlerini rahatlıkla geçiren Şehitkamilli çiftçilerin yüzü güldü.

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yeşilce Mahallesi'nde çalışma başlattı. Büyük bölümü açılan arazi yollarının tamamı ileri ki günlerde açılmış olacak.

Yeşilce Mahallesi Muhtarı Durdu Mehmet Tazeoğlu, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Çiftçilerin daha önce hayvanlarla güçlükle gittikleri arazilerine şimdi arabaları, traktörleri ile rahat bir şekilde ulaştığını anlatan Tazeoğlu, Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil, Yeşilce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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