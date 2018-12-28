Şehitkamil'de Basketbola Dair Her Şey Konuşuldu

Buluşmada basketbol alanında gerçekleştirilecek faaliyetler ve Gaziantep sporuna kazandırılacak tesislerin durumu konuşuldu.

Gaziantep'te basketbol altyapısının güçlenmesi, sporcu, antrenör ve hakemlerin daha nitelikli şartlarda faaliyetlere katılabilmeleri adına sezon içerisinde birbirinden önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği içerisinde düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında potada faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticilerini, antrenörlerini ve hakemleri ağırladı. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen toplantı öncesinde U18 Erkekler Kategorisi Lig maçını da izleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, müsabaka sonrasında sohbet havasında gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara Şehitkamil Belediyesinin gençlik ve spor alanında hayata geçirdiği projeleri anlatarak, özellikle basketbol alt yapı faaliyetlerini ilgilendiren soruları cevapladı.

BASKETBOL BRANŞINDA DA ALTYAPI FAALİYETLERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Basketbol camiasının bir araya geldiği toplantıda tesisleşme ve altyapı faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu ile işbirliği içerisinde yıl içerisinde farklı yaş gruplarında 6.'sı gerçekleştirilen gelenekselleşen organizasyonlar, ulusal antrenör ve hakem eğitim kampları düzenliyoruz. Potada altyapı çalışmaları ve tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Şu anda 8 farklı kategoride parke üzerinde yarışan ekiplerimiz mevcut. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde konunun uzmanlarıyla istişare ederek hareket ettik. Bundan sonraki dönemde gerek tesisleşme gerekse eğitim faaliyetleri adına yapacağımız çalışmalarda fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Kısa zaman sonra İbrahimli bölgesinde yeni spor merkezimiz hayata geçecek. İnşallah bu tesiste de basketbol adına birbirinden önemli çalışmalar yapacağız. Dev adamların ve potanın perilerinin yetişmesinde emeği geçen tüm hocalarımı yürekten kutluyor ve başarılar diliyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğimize kurumlar arası işbirliğine verdikleri büyük önemden dolayı teşekkür ediyorum."

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ FAALİYETLERE İMZA ATIYORUZ

TBF Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, Şehitkamil Belediyesinin basketbol branşında altyapı faaliyetlerine büyük önem verdiğini, antrenör ve hakemlerin eğitimi konusunda da Şehitkamil Belediyesi ile önemli faaliyetlere imza attıklarını kaydetti. İl Temsilcisi Alkoçak, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun spor faaliyetlerine olan desteğini, ekip arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri organizasyonları büyük bir ilgi ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şehitkamil Belediyemiz altyapı faaliyetlerine büyük önem veriyor. Antrenör ve hakemlerin eğitimi konusunda da Şehitkamil Belediyesi ile önemli faaliyetlere imza atıyoruz. Sayın Başkanımızın nezdinde tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.