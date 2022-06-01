Şehitkamil'de bayan kuaförlüğü kursunda, kalifiye bayan kuaförleri yetiştiriliyor - Son Dakika
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Şehitkamil'de bayan kuaförlüğü kursunda, kalifiye bayan kuaförleri yetiştiriliyor

Şehitkamil'de bayan kuaförlüğü kursunda, kalifiye bayan kuaförleri yetiştiriliyor

01.06.2022 11:06

Kuaförlük kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyorlar hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak, aile ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar.

Ev kadınlarının ve genç kızların meslek sahibi olmasını sağlayan Şehitkamil Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Münifpaşa Sosyal Tesisi Aile Merkezi'nde açılan 'bayan kuaförlüğü' kursu, yoğun ilgi görüyor. Şehitkamil Belediyesi ve Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursta; saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitimi teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Eğitimlerden sonra sertifika sahibi olan kursiyerler, geleceğe güvenle bakabiliyorlar.

KURSUMUZA YOĞUN TALEP VAR

Münifpaşa Aile Merkezi Kuaförlük Kursu Öğretmeni Ayşegül Korkmaz, kursiyerlerin kursa yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, "28 kursiyerimize burada eğitim veriyoruz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatmış olduğumuz kursumuz, bu yıl Ağustos ayına kadar devam edecek. Yaklaşık 856 saatlik bir zaman dilimi içerisinde kursiyerlerimize; saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj, manikür, pedikür gibi teorik eğitimler veriyoruz. Kuaförlük kursuna katılan kursiyerlerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de günün stres ve sıkıntısını burada atıyorlar. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz, sertifikalarını alıyorlar. Kursiyerlerimiz aldıkları sertifikayla çıraklık eğitim merkezine başvurup burada kalfalık, ustalık ve usta öğretici diplomalarını almaya hak kazanıyorlar. Diplomalarını alan kursiyerlerimiz, herhangi bir iş yerinde kalfa veya usta olarak çalışabiliyor ya da kendi iş yerini açarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Bugün de halk günümüz var. Halk gününde, kursiyerlerimiz tarafından saç kesimi, boya, fön, makyaj, manikür, pedikür ve diğer bakımları ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bu konuda hem kadınlarımız ücretsiz bir şekilde bakımlarını yaptırdıkları için mutlu oluyor hem de kursiyerlerimiz daha iyi eğitim alma imkanı buluyor. Kursumuza çok yoğun bir talep var. Bizler de bu talebi en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Kursumuza gelmek isteyen tüm kadınlarımızı da bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İNŞALLAH KENDİ İŞ YERİMİ AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Kuaförlük kursunun kendileri açısından önemli olduğuna dikkat çeken ev kadını Tuğba Yılmaz, "Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu kuaförlük kursuna katılıyorum. Burada hocamızın desteğiyle saç kesimi, saç boyama, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj gibi eğitimler alıyorum. Kuaförlük mesleğinin tüm püf noktalarını sağ olsun hocamız bizlere öğretiyor. Halk günlerimiz oluyor, bu halk günlerimizde dışardan gelen kadınlarımızı hem güzelleştiriyoruz hem de bu konuda kendimizi eğitiyoruz. Almış olduğumuz eğitimlerle inşallah kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum. Bunun için de elimden gelen gayreti gösteriyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımıza bizlere sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Hocamıza da bizlere vermiş olduğu her türlü bilgi ve eğitimden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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