Şehitkamil'de belediye personellerine büyük jest - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında görev yapan belediye personellerine 900 TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Başkan Fadıloğlu, "Bizler, iyi günde ve kötü günde hizmet etmekle mükellefiz. Bizim görevden kaçma gibi bir düşüncemiz olamaz" dedi.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ilk günden aldığı yayılmayı önleyici tedbirlerle halkın sağlığını güvenceye almak adına mesai yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sahada görev yapan belediye personellerini sevindirecek bir karar aldı. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde sahada çalışan personellerin bir kısmı ile bir araya gelen ve bugüne kadarki özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sahada görev yapan tüm personellere 900 TL ödeme yapacaklarını söyledi. Alınan karar karşısında büyük mutluluk yaşayan personeller, uzun süre Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu alkışladı.



"Kuru kuruya teşekkür olmaz"



Saha personellerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Yalnızca Türkiye değil, yalnızca Gaziantep değil, tüm dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntıyı aşmanın tek formülü var. Mümkün olduğu kadar virüsün yayılmasını azaltmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte bize düşen görev; yaptığımız işin en iyisini, en düzgün bir şekilde yapabilmek. Bizim yapmış olduğumuz belediyecilik hizmetinde sahada çalışırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü en sıkıntılı ve en riskli müdürlüklerimiz. Bu işlerin iyi günü var, kötü günü var. Bizler, iyi günde ve kötü günde hizmet etmekle mükellefiz. Bizim görevden kaçma gibi bir düşüncemiz olamaz. Sağ olun sizler, bunu en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Tabi şartları iyileştirebilmek adına da neler yapabiliriz, bunu Gaziantep Valiliğimiz ile çalışıyoruz. Bugün, 'kuru kuruya da teşekkür olmaz' diyorum. Allah sizden razı olsun. Ayın 16'sından itibaren görev yapan bütün arkadaşlarımızın tamamında bu olağan üstü hal devam ettiği müddetçe, bu salgın ile ilgili faaliyetler devam ettiği müddetçe arkadaşlar sizlerin maaşlarına ekstra destek vereceğiz. Bu karar yalnızca Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görev yapan sahadaki personellerimiz için geçerli olacak. Direkt vatandaşlarımıza hizmet götüren arkadaşlarımıza, vermiş oldukları emek için bir bedel takdim edeceğiz. Burada da emeğin karşılığı yalnızca teşekkür değil dedik, buradaki çalışan kardeşlerimizin tamamına ayın 16'sından itibaren bu ayın maaş bordrosu yapılırken her günlük yevmiyesine artı 30 TL net para girişi yapılacaktır. Bu aylık olarak 900 TL'ye tekabül edecek. Verilecek parayı alacak arkadaşlar, sahada çalışan arkadaşlarımız olacak. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Rabbim, memleketimizin yüzüne baksın, insanlığın yüzüne baksın. Arkadaşlar, dua edelim ama duamızı ederken de bu virüsün yayılmasını engellemek adına da birebir üstümüze düşen görevi yapalım. Allah, hepinizden tekrar razı olsun" dedi. - GAZİANTEP