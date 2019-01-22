Şehitkamil'de Bin 387 Kilometre Yol Yapıldı

Şehitkamil
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
, ulaşımı kolaylaştırmak için bin 387 kilometre yol yaptıklarını belirtti.
Fadıloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yol çalışmalarını üç farklı koldan yürüttüklerine değinerek, "Hem imar, hem de altyapı çalışmaları yürüttüğümüz yeni yaşam alanlarıyla daha yaşanabilir bir Şehitkamil hedefimize bir adım daha yaklaştık." ifadesini kullandı.
Amaçlarının her vatandaşın hayat kalitesini arttırmak olduğunu vurgulayan Fadıloğlu, şimdiye kadar bin 387 kilometre yol yaptıklarını ifade etti.
Küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için iş imkanı sağlayacak nitelikli alanlar oluşturmak hedefiyle Sanayi Mahallesi'nde önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Fadıloğlu, " Gaziantep
, bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. Kentin sanayisinin gelişimine olan katkılarımız artarak sürecek." açıklamasında bulundu.
"984 kilometre arazi yolu açtık"
Köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerine de önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Başkan Fadıloğlu, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile köyden mahalleye dönüştürülen alanlarda sosyal tesis, arazi yolu, parke taşı imkanlar dahilinde en üst noktada yapılıyor. Köydeki standartları şehir standardına getirmeye gayret gösteriyoruz. Çiftçimizin tarım arazisi içinden geçen, ya da normalde hayvan geçirilemeyecek yerde kırım çalışmalarıyla nitelikli yollar açtık. Kırsal bölgede bulunan ve çiftçinin üretimini doğrudan etkileyen 984 kilometre arazi yolu açtık ve mıcırlamasını yaptık."