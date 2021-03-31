Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi, ramazan ayı öncesinde dar gelirli ailelere gıda yardımına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan öncesi 4 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Girne Mahalle Muhtarı İbrahim Polat, belediyenin her sene olduğu gibi bu yıl da gıda yardım dağıtımına başladığını, böylece ailelere büyük destekte bulunduğunu kaydetti.

Mahallelinin sorunlarını çözmek için belediye ile iş birliği içerisinde olduklarını ifade eden Polat, teşekkür etti.

Seyrantepe Mahalle Muhtarı Hamdi Taşkın da ramazan ayı öncesi yapılan yardımların aileleri memnun ettiğini aktardı.

Yardımların ailelere büyük katkısı olduğunu belirten Taşkın, şöyle devam etti:

"Ailelerimizin, ramazan ayı içerisinde mağdur olmamaları adına belediyemiz gıda paketlerini erkenden dağıtmaya başladı. Mahallemizde ailelerimize paketler ulaştırılıyor. İnşallah ailelerimiz bu ramazan ayında da hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Ailelerimizden de olumlu yönde geri dönüşler alıyoruz. Şahsım ve aileler adına Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin devamını diliyorum."