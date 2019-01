Şehitkamil'de Binlerce Kilometre Yol Açıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yol açma, asfalt, parke taşı, bordür çalışmaları konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İnsan hayatına olan yatırımlarının devam edeceğini belirten Fadıloğlu, "Vatandaşımızı her konuda olduğu gibi yol konusunda da hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için tüm gayretimizle çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.



Göreve geldiği günden bugüne 'yol' konusunu çok önemseyen ve çalışmalarında bunu gösteren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 farklı koldan yürüttüğü çalışmalarla binlerce kilometre yol açtı. Yol açma çalışmaları hakkında konuşan Fadıloğlu, "İlçe genelinde yeni konut alanlarının oluşturulması için imara açılan alanlarda yol açma çalışmaları yaptık. Bir yandan yeni iş sahaları oluşturmak adına küçük ve orta ölçekli yatırımcılara destek olmak için KÜSGET bölgesinde yol açma çalışmaları gerçekleştirdik. Diğer taraftan da çiftçinin üretimini arttırmak için arazi yolu açtık" ifadelerini kullandı.



Görevde olduğu süre zarfında toplam bin 387 kilometre yol açtıkları bilgisini paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, açılan yolların büyük bir kısmının asfaltlandığını söyledi. Merkezde bulunan mahallelere sağlanan tüm hizmetlerin kırsalda bulunan mahallelere de yansıtıldığını anlatan Başkan Fadıloğlu, amaçlarının her vatandaşın hayat kalitesini arttırmak olduğunu vurguladı.



Aynı anda hem imar hem de altyapı çalışmaları yürütüldü



Yürütülen çalışmalara bağlı olarak Gaziantep'te yeni imar alanlarına ihtiyaç olmadığını kaydeden Fadıloğlu, "İlçemizin farklı noktalarında bulunan alanlarda Türkiye'ye örnek teşkil edecek imar uygulamalarına imza attık. Aynı anda hem imar hem de altyapı çalışmaları yürüttüğümüz yeni yaşam alanları ile daha yaşanabilir bir Şehitkamil hedefimize bir adım daha yaklaştık. Sancaktepe'de 3 milyon 671 bin metrekare alanda 70 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık 630 blokta 75 bin vatandaşımız ikamet edecek. İbrahimli 2'de 2 milyon 445 bin metrekare alanda 55 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık 390 blokta 37 bin 500 vatandaşımız ikamet edecek. Fıstıklık'ta 2 milyon 11 bin metrekare alanda 15 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık 360 blokta 40 bin vatandaşımız ikamet edecek. Belkıs'ta 1 milyon 378 bin metrekare alanda 32 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık 270 blokta 31 bin 500 vatandaşımız ikamet edecek. İncilikaya'da 1 milyon 144 bin metrekare alanda 18 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık 365 blokta 33 bin 768 vatandaşımız ikamet edecek. Karacaahmet'te 2 milyon 282 bin metrekare alanda 14 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık 300 blokta 28 bin 570 vatandaşımız ikamet edecek. Alparslan'da 1 milyon 900 bin metrekare alanda 15 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık 225 blokta 15 bin 713 vatandaşımız ikamet edecek. Şehirgösteren'de 1 milyon 810 bin metrekare alanda 36 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık bin 100 blokta 13 bin vatandaşımız ikamet edecek. Beykent'te 7 milyon 907 bin metrekare alanda 12 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık bin 910 blokta 133 bin 520 vatandaşımız ikamet edecek. Gazikent'te 1 milyon 378 bin metrekare alanda 32 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık 270 blokta 31 bin 405 vatandaşımız ikamet edecek. Ayrıca kırsal bölgede bulunan Sinan'da 213 bin metrekare alanda 7 kilometre yol açtık. Burada yaklaşık 825 blokta 6 bin 100 vatandaşımız ikamet edecek" şeklinde konuştu.



Yeni iş sahaları oluşturuldu



Küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için iş imkanı sağlayacak nitelikli alanlar oluşturmak hedefiyle Sanayi Mahallesi'nde önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Fadıloğlu, "Gaziantep, bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. Kentin sanayisinin gelişimine olan katkılarımız artarak sürecek. Şehitkamil Belediyesi olarak 25 Aralık Sanayi Sitesi civarında 895 bin metrekare alanda toplam 82 kilometre yol açtık. KÜSGET bölgesinde 371 bin 924 metrekare alanda 5 kilometre yol açtık. Ayakkabıcılar Sitesi civarında 306 bin 713 metrekare alanda 13 kilometre yol açtık. Yatırımcılarımıza olan desteğimiz artarak devam edecek" sözcüklerini kullandı.



Çiftçinin arazisine ulaşımı sağlandı



Köyken yasa ile mahalle statüsü kazandırılan alanlara da önemli yatırımlar sağladıklarını aktaran Fadıloğlu, "Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüştürülen alanlarda sosyal tesis, arazi yolu, parke taşı imkanlar dahilinde en üst noktada yapılıyor. Köydeki standartları şehir standardına getirmeye gayret gösteriyoruz. Çiftçimizin tarım arazisi içinden geçen ya da normalde hayvan geçirilemeyecek yerde kırım çalışmalarıyla nitelikli yollar açtık. Kırsal bölgede bulunan ve çiftçinin üretimi doğrudan etkileyen 984 kilometre arazi yolu açtık ve mıcırlamasını yaptık" ifadelerini kullandı.



Asfalt, parke taşı ve bordür



"Şehitkamil'deki modern yol sayısı her geçen gün artıyor" diyen Başkan Fadıloğlu, "Hem merkezde hem de kırsal bölgede bulunan mahallelerimize eşit hizmet ilkesi ile önemli asfaltlama, parke taşı ve bordür çalışmasını aynı anda yapıyoruz. Kapsamlı şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bugüne kadar toplam 1 milyon 402 bin 26 ton asfalt kullanarak 998 kilometre yol asfaltladık. Toplam 3 milyon 300 bin 356 metrekare parke taşı döşerken, 866 bin 464 metre bordür taşı döşedik" diye konuştu. - GAZİANTEP

