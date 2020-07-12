Şehitkamil'de çöp konteynerleri yer altına alındı - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki 117 noktada çöp konteynerlerinin yer altına yerleştirildiğini bildirdi.

Fadıloğlu, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce bir ilke imza atarak çöp toplama konusunda birçok avantaj sağlayan yeraltı çöp konteynerleri sistemine geçtiklerini anımsattı.

Bu sayede görüntü kirliliği, kötü koku, sinek ve haşere oluşumundan kaynaklı oluşan çevre rahatsızlığının önüne geçildiğini belirten Fadıloğlu, yer üstü çöp konteynerlerinin satın alınması, bakım ve onarımı, dezenfekte edilmesi gibi işlemlerden kaynaklı olan hem yakıt, araç ve malzeme hem de işçilik anlamında önemli bir tasarruf sağlandığı kaydetti.

Bugüne kadar 117 noktaya yeraltı konteyneri yerleştirdikleri aktaran Fadıloğlu, "Biz, milletimizin emanetini kullanıyoruz. Milletimizin emanetini yerinde ve en doğru biçimde kullanabilmek adına bu şekildeki fizibil projelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.