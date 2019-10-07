Son Dakika Haberleri: Şehitkamil'de Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Şenlikleri yapılacak
Son Dakika Güncel Şehitkamil'de Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Şenlikleri yapılacak

Şehitkamil'de Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Şenlikleri yapılacak

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 farklı branşta geleneksel spor şenlikleri düzenlenecek.

Şehitkamil'de Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Şenlikleri yapılacak, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi tarafından cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 farklı branşta geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor şenlikleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde basketbol, futbol, satranç, sualtı sporları, sutopu ve yüzme branşlarında düzenlenecek şenlik ve yarışmalarla farklı yaş gruplarında binlerce sporcu tesislerde misafir edilecek.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve organizasyonların gerçekleştireceği federasyonların branş il temsilcilerinin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikler esnasında yeşil sahada, parke üzerinde ve kulvarlarda mücadele edecek olan sporcular, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca branşlara özgü armağanlarla ödüllendirilecekler.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleneksel spor organizasyonlarına olan ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Başkan Fadıloğlu, "Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edeceğimiz spor etkinliklerinde bir kez daha çocuklarımız, gençlerimizle spor alanlarında buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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