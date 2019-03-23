Son Dakika Haberleri: Şehitkamil'de Dualar Şehitler İçin Edildi

Şehitkamil'de Dualar Şehitler İçin Edildi

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesine bağlı Gençlik Kütüphanelerinde eğitim gören öğrenciler, Şehitleri Anma Haftası kapsamında Gaziantep Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitkamil'de Dualar Şehitler İçin Edildi, System.String[]
Şehitkamil Belediyesine bağlı Gençlik Kütüphanelerinde eğitim gören öğrenciler, Şehitleri Anma Haftası kapsamında Gaziantep Şehitliğini ziyaret etti. Öğrenciler, şehitlerin mezarları başında dua etti.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik Kütüphanelerinde eğitim gören öğrenciler, Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilen anma programına yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Asri Mezarlık içerisinde bulunan Gaziantep Şehitliğinde yapılan program, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra da Kuran-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okundu. Öğrenciler, program sonrası Türk bayraklarıyla süslenen şehitlerin mezarı başında dualar ettiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:58 Kaynak: İHA

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