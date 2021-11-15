Şehitkamil'de Dünya Yeşil projesi kapsamında binlerce fidan daha toprakla buluştu - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında binlerce fidan daha toprakla buluşturuldu.

Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 23. Etap Şehitkamil Ormanı, Alparslan Mahallesi'nde oluşturuldu. Toplam 94 bin 60 metrekare alan üzerine kurulan 23. Etap Şehitkamil Ormanı'nın fidan dikim programına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan,Mehmet Ali Korkmaz, Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, Şehitkamil Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ŞEHİTKAMİL YAPARSA EN İYİSİNİ YAPAR

Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Öncelikle Rıdvan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Zaten Şehitkamil Belediyemizin logosu her şeyi anlatıyor. Şehitkamil deyince, logoya baktığınızda, ağacın içinde insanların olduğu ve Şehitkamil'i cennete dönüştürmek isteyen bir anlayışın olduğunu görüyoruz. Başkanımız, şuan ustalık dönemini geçiriyor. Kendisi ve çalışma arkadaşları, Şehitkamil'deki tüm kardeşlerimiz, onlarında emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Bu iş takım işidir. Başkanımızdan, ağaç diken kardeşimize kadar şöyle bakınca bir tertip ve düzen olduğunu görüyoruz. Toprağın kalitesine bakın hepsi birinci sınıf. Şehitkamil yaparsa en iyisini yapar. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Kişi başına düşen ağaç sayısını arttırmamız ve dünyayı cennete dönüştürmemiz gerekiyor. Biz meseleye bu şekilde bakıyoruz. Dünya şimdi bunu konuşuyor, dünya şimdi Paris anlaşması imzalıyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız, 23. Etap Ormanını yapıyor. Bu bir ufuktur, bu bir vizyondur, bu geleceği görmektir. Rabbim Başkanımızdan, ekip arkadaşlarından, teşkilatından Allah razı olsun. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Şehitkamil Belediyemizden razıyız. Ben bir kez daha Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GÖREV SÜREMİZ BOYUNCA BU ETKİNLİKLERİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Fidan dikim töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyesi olarak 2009 yılında başlatmış olduğumuz ağaçlandırma etkinliklerimizde pandemi nedeniyle 3 tanesini vatandaşlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirdik. Allah'a şükür pandeminin etkisinin azalmasıyla vatandaşlarımızla birlikte yine fidanları topraklarla buluşturuyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak yeşile vermiş olduğumuz değer noktasında Orman Müdürlüğümüz, Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından gösterilen her noktada ağaçlandırma çalışması yaptık. Son olarak Beylerbeyi Mahallesinden başlayıp Gazikent Mahallemizin arka kısımlarına kadar olan geniş bir alanımız vardı. Bu alanlarımızı da etaplar içerisine dahil ettik. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan her kavşaktaki boş alanlara ağaç dikilmesi etkinliğine; bizde şehrin bu boyutunda yapmaya gayret gösterdik. Geçmiş dönemlerde büyüklerimiz; bu şehrin yeşillendirilmesi adına hep çam ağacı dikmişler, Allah hepsinden razı olsun. Bugün Dülük Ormanı, Burç Ormanı, Erikçe Ormanı onların sayesinde yeşererek bu günlere geldi. Bu işi bilenlere sorduğumuzda yalnızca çam ağacının değil, diğer bitkilerinde ekilmesinin daha faydalı olacağının söylenmesinin üzerine bizde bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte zeytin, badem, çitlembik, kızılçam gibi ürünlerle çeşitliliği arttırmaya gayret gösteriyoruz. Bunun nedeni; doğal ortamı korumak, hayvanların beslenmesini sağlayabilmek olduğu için bu faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Özellikle köylere yakın alanlarda mümkün olduğu kadar zeytin, badem gibi ağaçlarımızı ekmeye çalışıyoruz. İnşallah, bundan sonraki görev süremiz boyunca da bu etkinlikleri devam ettireceğiz. İnşallah, sizlerin desteğiyle ekmiş olduğumuz bu fidanların etrafını çitlerle çevireceğiz. 2 yıl boyunca fidanlarımızın sulamalarını yapacağız ondan sonra doğal ortamlarına bırakacağız. Çok şükür şuana kadar yaptığımız bu etkinliklerde yüzde 98'e yakın bitkilerin tutması söz konusu ve inşallah bu durum böyle devam eder."

GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR BIRAKMAMIZ GEREKİYOR

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise, "Başta Şehitkamil Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Müdürlüğümüz hem şehir merkezinde hem de kırsal alanlarda uygun olan hazine arazilerine, kamu arazilerine gerçekten çok önemli ağaçlandırma çalışmaları yapıyorlar. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip. Tabi bu hak aynı zamanda her insan için de görev ve sorumluluk gerektiriyor. Dolayısıyla hepimizin çevremizi geliştirmemiz gerekiyor, çevreyi kirletmememiz gerekiyor. Aynı şekilde de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmamız gerekiyor. Ben bu konuda Şehitkamil Belediyemize ve ekibine, bu ağaçlandırma etkinliği için teşekkür ediyorum. Burada çam ağaçlarının yanında da ekonomik gelir getirecek zeytin ağaçları da dikilecek. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemizin de ağaçlandırma çalışmaları var. Hem şehir merkezinde hem de diğer alanlarda görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu ağaçlandırma etkinliğinin de herkese hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından, Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerine toplam 5 bin 922 fidan dikildi.

Şehitkamil Belediyesi, Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 22 etap ormanda toplam 2 milyon 154 bin 709 metrekare alan üzerinde 194 bin 784 adet fidanı toprakla buluşturmuştu.